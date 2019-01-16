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Trabzonspor'da sürpriz transfer! Keita geliyor

Onazi ve Sosa’nın sakatlığı, Kucka’nın transferi nedeniyle ön liberoda alternatifsiz kalan Trabzonspor, Belçika’nın Waasland ekibinde forma giyen Keita ile el sıkıştı. Transfer yasağının kalkmasıyla ilgili olumlu bir açıklama yapması beklenen bordo-mavililerin, ardından Senegalli oyuncuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Trabzonspor, Ogenyi Onazi’nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması, Jose Sosa’nın takıma geç katılacak olması ve Juraj Kucka’nın Parma’ya satılması nedeniyle ön liberoda yaşadığı sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.
 
Ön liberoda sadece Batuhan Altarslan’ı elinde bulunduran bordo-mavililer, bu bölge için birçok futbolcuyla görüştü. Son olarak Belçika’nın Waasland-Beveren takımında forma giyen Paul Fadiala Keita ile görüşen Trabzonspor yönetimi, kulübünde az forma şansı bulan oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. 1.92 boyunda olan 26 yaşındaki Senegalli futbolcu, güçlü fiziği ve mücadeleci yönleriyle dikkat çekiyor.
 
GÖZLER FIFA’DAN GELECEK OLAN EVRAKTA
 
Trabzonspor’un FIFA’dan aldığı transfer yasağını kaldırdığı öğrenildi. FIFA, bonrdo-mavili kulübe geçtiğimiz Cuma günü geç saatlerde mail yoluyla ulaşarak transfer yasağının kalktığını bildirdi. Ancak borsada sıkıntı yaşanmaması adına resmi açıklama yapmayan Trabzonspor Kulübü, açıklamayı yaptıktan sonra listeye aldığı ve görüşme halinde olduğu isimleri imzaya çağıracak. Karadeniz ekibinin transfer yasağını kaldırdığını açıklamasının ardından ilk olarak kadrosuna Keita’yı katması bekleniyor. (Yeni Şafak)

Ülkemizde üretilen Toyota Corolla´nın 50. yıl özel paketini test ettik.

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