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Spor

Trabzonspor'dan tarihi anlaşma! 5 yılda 1 milyar 500 milyon TL gelir

Trabzonspor, stadyum isim sponsorluğu için anlaşmayı tamamladı. Bordo-mavililer isim sponsorluğundan 5 yılda 1 miyar 500 Milyon TL kazanacak.

Sabah5 Ağustos 2023 Cumartesi 11:02 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan tarihi anlaşma! 5 yılda 1 milyar 500 milyon TL gelir
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Trabzonspor'un bir süredir belirsizlik içeren stadyum isim sponsorluğu anlaşması tamamlandı... Yaklaşık 1 senedir boş olan isim sponsorluğu için kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, önceki gün sponsorluk anlaşmasını imzaladı.

5 YILDA KAZANACAĞI RAKAM

5 yıllık işbirliği için Trabzonspor toplamda 1 milyar 500 milyon TL kazanacak. Ertuğrul Doğan, bu anlaşmayı gelecek hafta düzenleyeceği basın toplantısı ile duyuracak. Anlaşma sağlanan firmanın ismi henüz açıklanmazken, BDDK başta olmak üzere birçok önemli kuruluş ile yazışmaların tamamlandığı ve sadece basın önünde tanıtımın kaldığı belirtildi.

Başkan Doğan, daha önce yaptığı açıklamada stadyum isim sponsorluğundan gelecek olan paranın, Bankalar Birliği yapılandırmasına gideceğini vurgulamıştı.

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