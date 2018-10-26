Trabzonspor'da tecrübeli futbolcuların genç oyuncuları özel uçakla aleme götürdüğü iddia edildi

''GENÇLERİ ALEME GÖTÜREN ABİLER VAR''

Oturmuş, aile olmuş takımlarda tecrübeli oyuncular gençlere örnek olur. Trabzonspor'da ise Ünal Karaman'a bu konuda yardımcı olacak oyuncu sayısı yok denecek kadar az. Bırakın yardımcı olmayı köstek olan var. Genç futbolcuları gece alemlerine özel uçak ile götüren abilerin iyilik ettiğini mi zannediyorsunuz? Saha dışında yardımcı olmayanlar saha içinde gençlerin makine ayarları ile oynamaya devam ediyor.

''ABDÜLKADİR, BURAK'TAN UZAK DUR''

Burak Yılmaz takım oyunu oynama yerine her topu kendine istiyor. Tacı, korneri, autu, yetmedi top toplayıcılardan bile pas istiyor! Abdülkadir Ömür'ün fabrika ayarlarına geri dönmesi için Burak'tan uzak durması lazım. Ünal hoca bu ikiliyi birlikte oynatmaya devam ederse kendisi kaybedecektir. Burak artık takım için oynamana bak. Bu huylarını bırak. Yoksa hem kendine zararın dokunuyor, hem de Trabzonspor'a.