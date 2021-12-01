Trabzonspor'da tek aday Ahmet Ağaoğlu

Daha önce adaylık başvurusunda bulunan Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun listesinin son hali yarın saat 09.00'da Divan Başkanlık Kuruluna teslim edilecek.
Trabzonspor'da 8 Nisan 2018'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçildikten sonra 2 Aralık 2018'deki olağan genel kurulda 3 yıl daha başkanlığa getirilen Ahmet Ağaoğlu, hafta sonu 1335 günlük süreyi tamamlayacak.
Bordo-mavili kulübün 75. olağan genel kurulunda 9 bin 353 üyenin oy verme hakkı bulunuyor.
Genel kurulda kulübün 54 yıllık tarihinde 47. yönetim kurulu seçilecek.