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Spor

Trabzonspor'da Thomas Delaney mesaisi

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, orta sahasını Sevilla'dan Thomas Delaney ile güçlendirmeyi hedefliyor.

Takvim27 Temmuz 2023 Perşembe 10:46 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Thomas Delaney mesaisi
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Orta saha oyuncusu Tochi Chukwuani'nın işini bitiren Trabzonspor, Sevilla forması giyen Thomas Delaney için de girişimlerde bulunuyor.

Kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu ile Trabzonspor'un dışında Kopenhag'ın da ilgilendiği dile getirildi. Bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun menajeri ile ilk teması kurdu ve nabız yokladı.

Piyasa değeri 2 milyon euro olan Delaney için Sevilla kulübünün bir bonservis bedeli talep ettiği ancak henüz rakamın kesinlik kazanmadığı ifade edildi. Yönetim bu transferi de bitirmek için yoğun çaba gösteriyor.

437 maçta 37 gol, 36 asist üreten Delaney, Danimarka Milli Takımı'nda da 72 maçta 7 gol attı.

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