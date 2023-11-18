Trabzonspor'un stoper rotasyonunda 5 isim bulunmasına rağmen teknik direktör Abdullah Avcı, son basın toplantısında oyuncu kalitesinini istediği seviyede olmadığının mesajını vermişti. Sezon başı kampında dizinden sakatlanan Joaquin Fernandez henüz resmi bir maçta oynayamazken, kiralık Benkovic de Avcı'nın gözüne girebilmiş değil.

STOPER İSTİYOR



Savunmanın merkezinde Denswil-Baniya ikilisini oynatan Avcı'nın diğer alternatifi ise sakatlıktan çıkan Hüseyin Türkmen. Ekonomik şartların oluşması ve yabancı kontenjanının boşaltılması halinde Abdullah hoca ara transferde mutlaka net bir stoper takviyesi istiyor.

1.8 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ



Şimdiden gündeme gelen isim ise oldukça tanıdık: Vitor Hugo... Şampiyonluk sezonunda müthiş performans ortaya koyan Brezilyalı futbolcu, annesinin rahatsızlığı nedeniyle geçen sezon bitmeden 1.8 milyon Euro bonservis kazandırarak ülkesinde Bahia'ya transfer olmuştu.

SON 7 MAÇIN 4'ÜNDE YOK



Brezilya'ya döndükten kısa süre sonra annesini kaybeden 32 yaşındaki yıldız, Bahia'da umduğunu bulamadı. Brezilya basınında Vitor Hugo'nun hocasıyla zaman zaman problemler yaşadığına dair haberler çıkarken, başarılı oyuncu son 7 lig maçının 4'ünde kadroya alınmadı. Daha önce Trabzonspor'a haber gönderen ve 'dönmek istiyorum' diyen Hugo konusunda yönetim kararı Abdullah Avcı'ya bıraktı

YABANCILAR GÖNDERİLERSE...



Tecrübeli hoca, eski öğrencisinin transferine onay verirse görüşmeler başlayacak. Elbette bu transferde ekonomik şartlar ve eldeki yabancı stoperlerden 1 veya 2'sinin gönderilmesi belirleyici olacak.