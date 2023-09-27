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Spor

Trabzonspor'da tüzük deðiþikliði! Yabancýlara devredilemez

Trabzonspor'da tüzük deðiþikliði için bugün olaðanüstü kongre düzenlendi. Bordo-Mavili ekibin tüzük tadilat kongresinde taslak tüzükte yer alan 'Kulüp yabancýlara devredilebilir' maddesi tüzükten çýkarýldý. Ýþte detaylar...

27 Eylül 2023 Çarþamba 13:18 - Güncelleme:
Trabzonspor'da tüzük deðiþikliði! Yabancýlara devredilemez
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da tüzük deðiþikliði için bugün olaðanüstü kongre düzenlendi.

Trabzonspor tüzük tadilat kongresinde taslak tüzükte yer alan 'Kulüp yabancýlara devredilebilir' maddesi tüzükten çýkarýldý. Tüzükte yer alan ilgili madde þu þekilde:

TRABZONSPOR TÜZÜÐÜ MADDE 8 AMACIN GERÇEKLEÞMESÝNÝ SAÐLAYACAK ÇALIÞMALAR

"Kuruluþ amacýný gerçekleþtirmek üzere 22/42022 tarihli ve 7405 sayýlý Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonlarý Kanununun ilgili hükümleri uyarýnca baðlý ortaklýk veya iþtirak halinde spor anonim þirketleri kurabilir ve baðlý ortaklýk veya iþtirak statüsü alacak þekilde spor anonim þirketlerinin paylarýný devralabilir.

Kuruluþ amacýný gerçekleþtirmek üzere baþka bir spor kulübünü birleþmek suretiyle uhdesine alabilir veya baþka bir spor kulübünün faaliyet gösterdiði spor branþlarýndan bir veya birkaçýný aktif ve pasif varlýklarýyla birlikte bünyesine alabilir."

Tamim bin Hamad'ýn Trabzonspor'u satýn alacaðý iddia edilmiþti

Bilindiði üzere, Katar Þeyhi Tamim bin Hamad'ýn, Trabzonspor Kulübü'nü 665 milyon Euro (20 Milyar TL) karþýlýðýnda satýn almak istediði iddia edilmiþti.

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