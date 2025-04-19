Trabzonspor'un transfer gündeminde sürpriz bir aday girdi. Polonya basınının iddiasına göre; Bordo Mavililer, Udinese, Bologna ve PSV gibi kulüpleri peşine takan Jagiellonia'nın 20 yaşındaki file bekçisi Slawomir Abramowicz'i takibe aldı.

Goal. pl'den Piotr Kozminski'nin verdiği bilgiye göre Trabzonspor temsilcileri genç kaleciyi son maçında takip etti. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulanan genç kaleci ise 1-1 berabere kalıp, Avrupa'ya veda ettikleri Real Betis maçının ardından şu açıklamayı yaptı: "Elendiğimiz için bu söylediklerim saçma gelebilir ama biz Betis'ten iyiydik. Kontradan gol atıp, üzerine yattılar. Kendimizle gurur duyabiliriz."