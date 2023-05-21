Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın alternatifi belli oldu! Yerli kaleci operasyonu

Trabzonspor'da yaz dönemi oldukça hareketli geçecek. Kiralık isimler takımdan ayrılacak, değerini bulan oyuncular satılacak.
Maxi Gomez, Trezeguet, Enis Bardhi ve Marc Bartra gibi yüksek maliyetli yıldızların gönderilmesi planlanırken, yerlilerden Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'ün geleceği merak konusu.
Özellikle 2 senedir Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, artık yeni bir maceraya atılmak istiyor.
Bugüne kadar daima bordo-mavili kulübün menfaatlerini ön planda tutan Uğurcan, Trabzonspor'a iyi bir teklif yapılması halinde Avrupa hayalini gerçekleştirmek amacında. Uğurcan'ın olası ayrılığı durumunda ise B planı hazır: Doğan Alemdar.
8 artı 3 kuralının yeni sezonda da devam edecek olması nedeniyle mutlaka yerli kaleci ile devam edilecek. 2021'in Ağustos ayında 3.5 milyon Euro karşılığında Kayserispor'dan Rennes'e transfer olan Doğan, Trabzonspor'un gündeminde.
Eğer Uğurcan'ın bonservisinden ciddi bir rakam elde edilirse, 20 yaşındaki file bekçisi için harekete geçilecek. Olası transfer pazarlığında satın alma opsiyonlu kiralama formülü devrede olacak.