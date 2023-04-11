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Spor

Trabzonspor'da Vincenzo Montella harekatı!

Teknik direktör arayışlarına hız kazandıran Trabzonspor, görüşmeleri sürdürüyor. Sergen Yalçın ile anlaşamayan bordo mavililer rotayı Vincenzo Montella'ya çevirdi.

11 Nisan 2023 Salı 15:12 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Vincenzo Montella harekatı!
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Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor.

Sabah gazetesinde yer alan haberde, Sergen Yalçın için bekleme kararı alan bordo-mavililerin, sezon sonunda Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile görüşeceği belirtildi.

Haberde, Sergen Yalçın'la şu ana kadar yapılan görüşmelerden henüz sonuç alınamadığı aktarılırken yeni bir görüme daha yapılacağı ifade edildi.

Sergen Yalçın'la yapılacak görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde sezon sonunda Montella ile görüşüleceği kaydedildi. Ek olarak etik kurallar çerçevesinde görüşmelerin sezon sonuna bırakıldığı belirtildi.

MURAT SANCAK'TAN AÇIKLAMA

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, önceki gün konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Sancak açıklamasında, Avrupa kupaları için hedefleri olduğunu belirterek, "Avrupa hedefi olan bir takımın hocasına talip olma nezaketsizliğini ne Trabzonspor Başkanı yapar ne de Trabzonspor camiasından öyle bir girişim olur." açıklamasında bulundu.

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