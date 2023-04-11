Trabzonspor'da Vincenzo Montella harekatı!

Trabzonspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor.

Sabah gazetesinde yer alan haberde, Sergen Yalçın için bekleme kararı alan bordo-mavililerin, sezon sonunda Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile görüşeceği belirtildi.

Haberde, Sergen Yalçın'la şu ana kadar yapılan görüşmelerden henüz sonuç alınamadığı aktarılırken yeni bir görüme daha yapılacağı ifade edildi.

Sergen Yalçın'la yapılacak görüşmelerden sonuç çıkmaması halinde sezon sonunda Montella ile görüşüleceği kaydedildi. Ek olarak etik kurallar çerçevesinde görüşmelerin sezon sonuna bırakıldığı belirtildi.

MURAT SANCAK'TAN AÇIKLAMA

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, önceki gün konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Sancak açıklamasında, Avrupa kupaları için hedefleri olduğunu belirterek, "Avrupa hedefi olan bir takımın hocasına talip olma nezaketsizliğini ne Trabzonspor Başkanı yapar ne de Trabzonspor camiasından öyle bir girişim olur." açıklamasında bulundu.