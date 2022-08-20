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Spor

Trabzonspor'da Vitor Hugo depremi! ''Sorumsuzluk, acemilik''

Vitor Hugo, Trabzonspor'un Antalyaspor ile karşılaştığı maça damga vurdu. Yaptığı müdahale ile penaltıya neden olan Vitor Hugo'ya bordo-mavili taraftarlardan tepki yağdı. İşte detaylar...

20 Ağustos 2022 Cumartesi 23:31 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'a konuk olduğu maçta Vitor Hugo, gündem oldu. Karşılaşmanın 39. dakikasında penaltıya neden olan Vitor Hugo, sosyal medyada taraftarların eleştirilerinin hedefi oldu.

VITOR HUGO PENALTIYA NEDEN OLDU

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Maç ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sürerken bordo-mavililerde 39. dakikada penaltıya neden olan Vitor Hugo, tepki çekti.

VITOR HUGO'NUN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'da defans tandeminin değişmez ismi olan Vitor Hugo, bordo-mavili formayla 36 resmi maça çıktı ve 2 gol, 1 asistle skora katkıda bulundu.

Bordo-mavililer, Vitor Hugo'yu 2020'nin yazında Palmeiras'tan 3.2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

İşte Vitor Hugo'ya gelen tepkilerden bazıları:

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