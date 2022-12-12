Trabzonspor'da yaprak dökümü! Abdullah avcı biletlerini kesti...

Trabzonspor , Antalya'da yoğun bir kamp dönemi geçirdi. 11 günlük Antalya kampında yoğun tempoda çalışan ve genellikle günde çift idman yapan Trabzonspor, 2 haftalık periyotta 3 hazırlık maçı oynadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından takıma 2 gün izin verdi. Bordo-Mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yeniden antrenmanlara başlayacak. Fırtına, ilk resmi maçını Türkiye Kupası'nda 21 Aralık'ta Samsunspor ile oynayacak.

Abdullah Avcı'nın hazırlık maçlarında zaman zaman stoperde denediği Jean Gbamin, son Kasımpaşa karşılaşmasında 90 dakika boyunca defansta görev yaptı. Özellikle ilk yarıda kusursuza yakın bir performans sergileyen Fildişili futbolcu, maçın son anlarında ise penaltıya sebebiyet verdi. Buna rağmen Abdullah hocanın, Gbamin'in performansından memnun kaldığı ve Bartra toparlanana kadar onunla devam edebileceği öğrenildi.

Visca'nın yokluğunda ağırlıklı olarak sağ kanatta görev alan Abdülkadir Ömür, Bosnalı yıldız takıma geri döndükten sonra kendi mevkisine geçmişti. Orta sahada oynayınca çok daha etkili olan Abdülkadir, özellikle ön alan presinde kilit bir role sahip. Abdullah Avcı, genç yıldızı 8 veya 10 numara bölgesinde kullanırken; Abdülkadir'in hedefi performansını daha da artırıp ilk 11'de düzenli olarak yer almak.

Pasaport sorunu nedeniyle Antalya kampının neredeyse tamamını kaçıran Lahtimi'yi, Trabzon'daki çalışmalarda yoğun bir periyot bekliyor. 21 yaşındaki kanat oyuncusuna teknik heyet tarafından özel bir idman programı uygulanacak ve açığı kapatmak adına ekstra çalışmalar yapacak. Abdullah Avcı, Naci Ünüvar gibi Lahtimi'ye de sezonun ikinci bölümünde daha fazla forma şansı vermeyi düşünüyor.

Dünya Kupası'nda boy gösteren Maxi Gomez ve Larsen'in yanı sıra burun ameliyatı olan Bartra, bu hafta Trabzon'a gelecek ve çalışmalara başlayacak. Hafif sakatlığı bulunan Eren Elmalı'nın da takımla idmanlara çıkacağı öğrenildi. Serkan Asan ile Dorukhan'ın ise tedavileri sürüyor. Trabzonspor, bu haftadan itibaren tam kadroya yakın şekilde hazırlıklarına devam edecek.

Antalya'da Hull City ve Crystal Palace ile oynadığı hazırlık maçlarında berabere kalan Trabzonspor, önceki gün de Kocaeli'deki karşılaşmada Kasımpaşa ile yenişemedi. Teknik direktör Abdullah Avcı, maçın ardından kadrodaki bazı yıldızlara net şekilde 'toparlanın' mesajını verdi.

"3-4 aydır performansı artmayan futbolcular var. Net olarak söylüyorum; artık beklemeyeceğim. Oyuncu fiziksel, zihinsel ve enerji olarak işin içine girecek. Dışında kalırsa, ben de dışarıda bırakırım.

4 İSİMİ BELLİ OLDU

Avcı'nın özellikle Djaniny, Denswil ve Yusuf Yazıcı'nın performansından memnun olmadığı öğrenildi. Şampiyonluğun ardından Denswil'in mutlaka takımda kalmasını söyleyen, Djaniny'nin yeni kontratında kilit rol oynayan ve Yusuf Yazıcı'nın transferini de çok isteyen Avcı, çok güvendiği bu 3 ismin katkı verememesinden oldukça rahatsız. Öte yandan Yusuf Erdoğan da bir türlü toparlanabilmiş değil. Ara transfere kadarki 5 maçlık lig periyodu, yıldızların son şansı olacak. Eğer performansları artmazsa, ocak ayında Trabzonspor'da yaprak dökümü yaşanacak.