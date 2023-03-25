İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2023 Cumartesi / 4 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,054
  • EURO
    20,5095
  • ALTIN
    1211.96
  • BIST100
    5031.98
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da yeni başkan belli oluyor
Spor

Trabzonspor'da yeni başkan belli oluyor

Trabzonspor'da Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı başladı. Bordo-mavililerde asbaşkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday olarak girecek.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 11:25 - Güncelleme:
Trabzonspor'da yeni başkan belli oluyor
ABONE OL

Trabzonspor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı başladı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak olağanüstü genel kurulda, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday girecek.

Genel kurulda, 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Bordo-mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 20 aylığına göreve getirilecek.

AĞAOĞLU DA KONGREYE GELDİ

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul kararının alınmasının ardından başkanlık görevinden istifa eden Ahmet Ağaoğlu da kongreye geldi.

Ağaoğlu'nun yanı sıra yeni yönetimde yer almayan eski yöneticilerden Şemsetdin Hancı, Müminhan Bilgin ve Ömer Sağıroğlu gibi isimler de genel kurula katıldı.

Tek listenin bulunduğu genel kurula üyeler, ilk dakikalarda fazla ilgi göstermedi.

Kulüp genel sekreter yardımcısı Kemal Ertürk'ün konuşmasıyla başlayan genel kurulda, oy çokluğuyla divan başkanlığına Ali Sürmen seçildi. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem, genel kurul üyelerine sunuldu.

Kongrenin bugünkü bölümünde kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetleme kurulu raporu görüşülecek. Daha sonra da yönetim kurulunun ibrası oylanacak. Yarın saat 09.00'da başlayacak genel kurulda, başkan adayı Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.

Bordo-mavili kulüpte ilk kez başkanlık görevine getirilecek Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı.

Yedek Üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı.

Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu için Deniz Erçin, Recep Bakırtaş, Harun Özdemir, Levent Sekban, Aydın İskender, Muhammet Başkan, asil adaylık başvurusunda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.