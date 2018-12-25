Trabzonspor'da yeni Onazi Murat Cem Akpınar

ORTA sahada görev yapan ve kadronun değişilmez isimlerinden biri olan Onazi’nin Rizespor maçında yaşadığı sakatlık, oynadığı bölgeye transfer yapılıp yapılmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Çok istekli çok arzuluydu. Ama şansszlık işte. Aşil tendonu koptu. Onun yeri için Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin’e sordum. 1461’de 1-2 oyuncumuz var dedi. Burası futbolcu fabrikası” diye konuştu. Ağaoğlu böylece transferde önceliğin altyapıda olduğunu yeniden vurgulamış oldu. Onazi’nin eksikliğini dolduracak en güçlü aday ise Murat Cem Akpınar... 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Sivas Belediye ile oynanan kupa maçında çok iyi bir performans sergilemişti.

(Aksam)