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Spor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde devam etti.

DHA7 Temmuz 2022 Perşembe 18:19 - Güncelleme:
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2022-23 sezonu hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, kampın dördüncü gününü tamamladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışan bordo mavili oyuncular, ısınma koşusu, pas çalışması ve dinamik ısınma yaptı. 5'e 2 ve şut çalışması yapan futbolcular Slovenya kampının dördüncü gününü tek idmanla bitirdi.

Dün sabah idmanında hafif sakatlık yaşayan Visca, bugünkü antrenmanda yer alırken, Denswil ile tedavisi süren Serkan Asan idmana çıkmadı.

Trabzonspor, Slovenya kampının 5'inci gününü yarın yapılacak çift antrenmanla sürdürecek

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