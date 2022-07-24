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Spor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sürdü.

AA24 Temmuz 2022 Pazar 21:48 - Güncelleme:
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetiminde, Bad Harning bölgesinde basına kapalı olarak yaptığı çift antrenmanla günü tamamladı.

Akşam yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan katılmadı.

Teknik ısınma ile başlayıp pas ve 5'e 2 çalışmaları ile devam eden antrenman, taç antrenörü Thomas Gronnemark eşliğinde yapılan taç çalışmaları ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın TSİ 19.00'da İtalyan ekibi Empoli ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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