Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yurt dışı ikinci etap kamp çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yönetiminde, Bad Harning bölgesinde basına kapalı olarak yaptığı çift antrenmanla günü tamamladı.

Akşam yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan katılmadı.

Teknik ısınma ile başlayıp pas ve 5'e 2 çalışmaları ile devam eden antrenman, taç antrenörü Thomas Gronnemark eşliğinde yapılan taç çalışmaları ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın TSİ 19.00'da İtalyan ekibi Empoli ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

