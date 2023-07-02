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Spor

Trabzonspor'da yeni sezon mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, 2023/2024 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

AA2 Temmuz 2023 Pazar 14:43 - Güncelleme:
Trabzonspor'da yeni sezon mesaisi sürüyor
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümde futbolcular, aerobik çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.

Öte yandan antrenmanda yeni transfer edilen kaleci Onuralp Çevikkan da yer aldı.

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