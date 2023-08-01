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Spor

Trabzonspor'da yeni sezon mesaisi sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, bugün yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

1 Ağustos 2023 Salı 21:46 - Güncelleme:
Trabzonspor'da yeni sezon mesaisi sürüyor
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünü salonda geçiren bordo-mavililer, daha sonra sahada pas ve şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Hüseyin Türkmen, Fernandez, Siopis, Denswil ve Umut Bozok ile dizinden ameliyat edilen Orsic, Yunanistan'ın AEK takımı ile 30 Temmuz'da oynanan hazırlık maçında burnu kırılan Benkoviç ile izinli Hakan Yeşil katılmadı.

Alman ekibi Schalke 04'ten 1 yıllığına kiralanan Mehmet Can Aydın da ilk kez takımla çalıştı.

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