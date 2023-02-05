Trabzonspor'da yıldız isim ayrılıyor! Abdullah Avcı resmen açıkladı

Deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Maç öncesi konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yıldız ismin ayrılığını doğruladı.

TRABZONSPOR'DA YILDIZ İSİM AYRILIYOR

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak Trabzonspor'da sürpriz bir ayrılık yaşanıyor. Ara transfer döneminin son günlerine girilirken Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Djaniny'nin ayrılığını doğruladı.

"AYRILMA İSTEĞİNİ ÇOK ŞİDDETLİ ŞEKİLDE BELİRTTİ"



Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Abdullah Avcı, maç kadrosuna da alınmayan Djaniny için "Kulüpten ayrılma isteğini çok şiddetli şekilde belirtti. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda alınan bir karar oldu ve biz de önümüze bakacağız." diyerek ayrılığı açıkladı.

MAÇ KADROSUNA DA ALINMADI

Kritik Galatasaray maçının kadrosuna da alınmayan Djaniny'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer olması bekleniyor. Transfer önümüzdeki günlerde resmiyete dökülecek.