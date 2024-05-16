Trabzonspor'da yoğun Cihan Çanak mesaisi

Trabzonspor, Standard Liege'de forma giyen 19 yaşındaki Türk asıllı oyuncu Cihan Çanak için yoğun bir çaba içerisinde.

Beşiktaş'ın da ilgi gösterdiği genç yıldız için Trabzonspor, rakipleri arasında öne çıkmış durumda. Belçika'da bu sezon 20 lig maçında 2 asist yaparak dikkat çeken Çanak, hem kanat hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın stoper mevkii için de yerli oyuncular arasında tercih yapacağı belirtiliyor. Ayrıca, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi ezeli rakiplerin de Ümit Milli Takım oyuncusu Çanak'ı kadrolarına katmak istedikleri biliniyor.

Ancak, Trabzonspor'un Standard Liege ile sürdürdüğü uzun süreli pazarlıklar ve Çanak'ın Trabzon kökenli olması nedeniyle, genç oyuncunun Trabzonspor'a transfer olmaya daha sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu durum, Bordo-Mavilileri transfer yarışında birkaç adım öne taşıyor.