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Spor

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sürprizi

Lille'de fazla forma şansı bulamayan Yusuf Yazıcı'nın Trabzon'a geldiği ve ve bordo-mavili kulüple bir görüşme yapacağı bildirildi.

61 Saat23 Aralık 2021 Perşembe 15:39 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 15:39
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Fransız ekibi Lille'den ayrılmak isteyen Yusuf Yazıcı, Trabzon'a geldi ve gelir gelmez köyünde dinlenmeye geçti. Milli futbolcunun tekrar Trabzonspor 'a dönme isteğinin bulunduğu ifade edildi.

61 Saat'te yer alan habere göre; Yusuf Yazıcı, Trabzonspor Kulübü yöneticileri ve teknik direktör Abdullah Avcı ile ilerleyen süreçte bir görüşme yapacak.

24 yaşındaki futbolcunun İngiltere, İspanya ve Türkiye'den başka takımlarla da temas halinde olduğu aktarıldı. Yusuf Yazıcı, 17,5 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'dan Lille'e transfer olmuştu.

Yusuf, Lille formasıyla ligde çıktı 15 maçta 1 gol 1 asist katkısı yaptı. Girdiği pozisyonu gole çevirme yüzdesi %10.

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