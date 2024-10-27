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Spor

Trabzonspor'da yüzler gülmüyor

Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da moraller bozuk. Sahasında Başakşehir'i mağlup ederek seri başlatmak isteyen bordo-mavililer yine üst üste 2 maç kazanamadı.

DHA27 Ekim 2024 Pazar 12:15 - Güncelleme:
Trabzonspor'da yüzler gülmüyor
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Süper Lig'de 10'uncu hafta maçında deplasmanda Göztepe'ye mağlup olan Trabzonspor'da moraller bozuk. İzmir ekibi karşısında aldığı yenilgi ile ilk mağlubiyetini yaşayan bordo-mavililer, ortaya konan futbolla da tepki çekti. Trabzonspor, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 6 beraberlikle 12 puan toplarken sıralamada bir basamak gerileyerek 9'uncu sıraya düştü. Karadeniz ekibi bu sezon çıktığı 9 lig maçında 9 gol kaydederken, 2016-17 sezonundan (6) bu yana ligin bu aşamalarındaki en düşük sayısında kaldı. Ligde sadece 2 galibiyeti bulunan Karadeniz ekibi, henüz deplasman galibiyeti elde edemedi.

BANZA YİNE GOLÜNÜ ATTI

Trabzonspor'un yeni transferi Simon Banza, Göztepe karşısında attığı golle gol sayısını 4'e çıkardı. 6 maçta 4 gol kaydeden Kongolu oyuncu bu maçı da boş geçmezken, attığı gol takımının galip gelmesi için yeterli olmadı. Bugünü izinli olarak geçirecek olan bordo-mavili takım hafta sonu sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.

YEREL BASIN TEPKİLİ

Deplasmanda Göztepe'ye mağlup olan bordo-mavililer ilk yenilgisini alırken ortaya konan futbol da tepki çekti. Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler ise Trabzonspor'un Göztepe karşısında aldığı mağlubiyeti tepki içerikli başlıklarla yorumladı.

Yerel gazete başlıkları şu şekilde:

Sonnokta: Bu forma size ağır geliyor

Taka: İzmir'de kayıp fırtına

Günebakış: Ruhsuzlar

Karadeniz: Hepinize yazıklar olsun

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