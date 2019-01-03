Trabzonspor'da Zeki Yavru'nun sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor, Zeki Yavru'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini resmen açıkladı.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada;
Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 20.08.2018 başlangıç 31.05.2019 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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