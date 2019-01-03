İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4865
  • 6,2389
  • 227.165
  • 88.998
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor'da Zeki Yavru'nun sözleşmesi feshedildi

Trabzonspor, Zeki Yavru'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini resmen açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada;

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Zeki Yavru arasındaki 20.08.2018 başlangıç 31.05.2019 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Güneş sisteminde görüntülenen en uzak nesne

Güneş sisteminde görüntülenen en uzak nesne

Afrika'dan Esed rejimine ikinci resmi ziyaret

Afrika'dan Esed rejimine ikinci resmi ziyaret

Terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

Suudi Arabistan idamlarını istedi

Suudi Arabistan idamlarını istedi

Gelecek yıl başlıyor, 2023’e kadar tamamlanacak

Gelecek yıl başlıyor, 2023’e kadar tamamlanacak

Kalın kötü haberi böyle verdi: Komşusunun kızı

Kalın kötü haberi böyle verdi: Komşusunun kızı

ABD heyetinden 'FETÖ'cü Batmaz' hamlesi

ABD heyetinden 'FETÖ'cü Batmaz' hamlesi
 

POPÜLER HABERLER

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

İstanbul'da karın yağacağı tarih belli oldu 'Sibirya Ekspresi' uyarısı geldi

İstanbul'da karın yağacağı tarih belli oldu 'Sibirya Ekspresi' uyarısı geldi

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

SSK ve Bağkur emeklilerin zam oranı 10,19 oldu

Kayıp firavunun mezarı

Kayıp firavunun mezarı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA