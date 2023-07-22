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Spor

Trabzonspor'dan 1959 öncesi şampiyonluklar için açıklama

Süper Lig ekibi Trabzonspor, 1959 öncesi şampiyonlukların tescil edilmesi durumunda bordo mavili ekibin kurulmasını sağlayan kulüplerinde şampiyonluklarının sayılmasını istedi.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 15:19 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan 1959 öncesi şampiyonluklar için açıklama
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1959 öncesi şampiyonluklar için bir açıklama da Trabzonspor'dan geldi. Trabzonspor, yaptığı açıklamada eğer 1959 öncesi şampiyonluklar sayılacaksa Trabzonspor'u oluşturan kurucu kulüplerin şampiyonluklarının da sayılmasını istedi.

İşte Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklaması;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 yılı öncesine dair şampiyonlukların araştırılması için komisyon kurma kararı, öncesinde sadece İstanbul, Ankara ve İzmir takımları arasında yapılan, seçilmiş ve bölgesel bir dönem ligini esas alan ve içerisinden çıkılması mümkün olmayan birçok tartışmayı beraberinde getirecek bir karardır.

Türkiye'nin bütününü temsil etmeyen ve sadece 3 il takımı arasında oynanan mahalli ligler esas alınacaksa; Trabzonspor Kulübü olarak, başarıları ve kültürüyle gurur duyduğumuz geçmişimizi ve mahalli ligde kazanılmış 20 şampiyonluğumuzun bulunduğu gerçeğini hatırlatmamız zaruri bir hal almıştır.

Bu kapsamda kurucu kulüplerimizden 1959 öncesi dönemde İdmanocağı'nın 12, İdmangücü'nün ise 8 şampiyonluğu ile devam ettiği süreci, birleşmenin ardından Trabzonspor adı ile birlikte TFF'nin kabulüne göre 7, aslen 8 şampiyonluk daha ekleyerek taçlandırdık.

Geçmişi tarihi başarılar ile dolu olan İstanbul hegemonyasını yıkan kulübümüz,

yalnızca şampiyonluklar ile sınırlı kalmamıştır.

Kurucu kulüplerimizden İdmanocağı, Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası'nda 1957-1958, 1963-1964 ve 1965-1966 yıllarında toplamda 3 kez olmak üzere kupanın sahibi olmuştur.

Kulübümüzün, kurucu kulüplerimiz ile birlikte elde ettiği tertemiz şampiyonluklar ve başarılar için Türkiye Futbol Federasyonu'nun oluşturduğu komisyona kanıtlar ve Örnekler eşliğinde başvuru yapacağını camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Oluşturulan komisyonda, 1959 yılı öncesi şampiyonlukların değerlendirilmeye alınması halinde, kurucu kulüplerimizin şampiyonluklarının tescillenmesi de zorunlu hale gelecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarafsızlık ilkesi gereği; adaleti yalnızca bir kulüp özelinde uygulamaya kalkmayacağına, konu hakkında adil ve doğru kararı vereceğine olan inancımızı korumakla birlikte, tüm sürecin yakından takipçisi olacağımızı bildiririz."

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