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Spor

Trabzonspor'dan 2 milyon euroluk sponsorluk anlaşması

Trabzonspor, yaptığı açıklamada, Papara Elektronik Para A.Ş. arasında reklam ve sponsorluk anlaşması imzalandığı belirtildi.

AA20 Temmuz 2023 Perşembe 21:54 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan 2 milyon euroluk sponsorluk anlaşması
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Açıklamada, Trabzonspor ile Papara Elektronik Para A.Ş. birlikte finansal ürünler geliştireceğine vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Papara Elektronik Para A.Ş, Trabzonspor logolu Papara Kart ihraç etme, A takımımızın giydiği resmi kıyafetlerde görünürlük, stadyum içi ve dışındaki mecralarımızda marka bulundurma, sosyal medya ve dijital iş birlikleri gibi hakların sahibi olmuştur. Yapılan anlaşma 2023-2024 sezonunu kapsamakta olup, Papara Elektronik Para A.Ş., işbu anlaşma karşılığında KDV hariç 2 milyon avro peşin ödeme yapacaktır."

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