Trabzonspor'dan 20 milyon TL'lik ödeme

Trabzonspor yönetimi, mali kaynak bulma çalışmalarını sürdürürken başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan önemli açıklamalar geldi.

Doğan, "Tabii ki Trabzonspor gibi bir kulübün ekonomik sıkıntılar ile gündeme gelmesini istemiyoruz. Ancak bir süredir yaptığımız çalışmaları Aralık ayındaki seçim sonrası daha sağlıklı bir şekilde hayata sokacağımıza inanıyorum. Haftaya Sosa ve Burak Yılmaz'ın bonservis bedellerinin de içinde yer aldığı 20 milyon TL'lik ödeme yapacağız" dedi.

Ertuğrul Doğan, "Önemli olan genel kurul ve delegelerin takdiridir. Üç hayati projemiz var. Bunları uygulamak açısından genel kurul sonrası çok önemli" diye konuştu.

ONAZI'DEN TRABZON STİLİ!

Ogenyi Onazi, Trabzonspor'un son idmanında yeni saç stili ile dikkat çekti. Nijeryalı orta sahanın, bordo-mavili renklere boyattığı saçları ilgi odağı oldu.

(Sabah)