Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor'dan 20 milyon TL'lik ödeme

Trabzonspor'un başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, Sosa ve Burak Yılmaz'ın bonservis bedelleri için ödeme tarihi verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor yönetimi, mali kaynak bulma çalışmalarını sürdürürken başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan önemli açıklamalar geldi.

Doğan, "Tabii ki Trabzonspor gibi bir kulübün ekonomik sıkıntılar ile gündeme gelmesini istemiyoruz. Ancak bir süredir yaptığımız çalışmaları Aralık ayındaki seçim sonrası daha sağlıklı bir şekilde hayata sokacağımıza inanıyorum. Haftaya Sosa ve Burak Yılmaz'ın bonservis bedellerinin de içinde yer aldığı 20 milyon TL'lik ödeme yapacağız" dedi.

Ertuğrul Doğan, "Önemli olan genel kurul ve delegelerin takdiridir. Üç hayati projemiz var. Bunları uygulamak açısından genel kurul sonrası çok önemli" diye konuştu.

ONAZI'DEN TRABZON STİLİ!

Ogenyi Onazi, Trabzonspor'un son idmanında yeni saç stili ile dikkat çekti. Nijeryalı orta sahanın, bordo-mavili renklere boyattığı saçları ilgi odağı oldu.

(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Antalya´da halk otobüsünde babasının yanına kız çocuğuna taciz

Antalya´da halk otobüsünde babasının yanına kız çocuğuna taciz

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bir ilk olacak!

Milyarlık derbi!

Milyarlık derbi!

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA