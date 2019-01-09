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Trabzonspor'dan 42 milyonluk tasarruf

Trabzonspor; yollarını ayırdığı Burak, Onur ve Mustafa sayesinde kasasında 42 milyon TL'lik rahatlama yaşadı.

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Ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden kurtulmaya çalışan Trabzonspor, iç transferde önemli bir revizyona gitti. Yılda 26 milyon 600 bin TL kazanan Burak Yılmaz, 13 milyon 700 bin TL ödenen Onur Kıvrak ve 1 milyon 350 bin TL verilen Mustafa Akbaş ile yollarını ayıran bordo-mavililer, oyuncu giderlerinden 42 milyon TL'lik tasarruf sağladı.

Maaş yükünü 19 milyon Euro'dan 12 milyon Euro seviyesine çeken yönetim, rahat bir nefes aldı ama Burak'a 10 milyon 600 bin TL, Onur'a ise 18 milyon 600 bin TL'yi sözleşme fesih bedeli olarak taksit taksit ödeyecek.

SIRA KUCKA VE OLCAY'DA

Bordo-mavili yönetimin tasarruf için yıllık 1 milyon 700 bin Euro kazanan Olcay Şahan ile 2 milyon 250 bin Euro kazanan Juraj Kucka ile de yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Parma'dan resmi teklif gelmesi halinde Kucka, 3 milyon Euro'ya satılacak.

(Sabah)

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