Trabzonspor'dan 59 milyon TL'lik operasyon

Trabzonspor'da artık gözler ocak ayına çevrildi... Başkan Ahmet Ağaoğlu, şimdiden düğmeye bastı.

1 milyar TL'ye dayanan borç nedeniyle öncelikle elindeki yüksek maliyetli isimler ile yolları ayırmak isteyen yönetim, kadro dışı bırakılan Onur ve Burak'ı gönderip hem maliyetlerinden kurtulmak hem de bonservis olarak alınacak para ile biraz rahatlamak istiyor.

İstanbul takımlarının gözdesi olan iki isim, iyi bir paraya satılmak isteniyor.

KAYNAK OLUŞACAK

Ayrıca Kucka'nın da gönderilmesi planlanırken, kadroda düşünülmeyen ve ayrılmak isteyen oyunculara da yol verileceği öğrenildi. Tüm planlar bu doğrultuda yapılıyor. Burak, Fırtına'dan bonuslarla birlikte senelik 5 milyon euro kazanırken, Onur'un da sezon başında 'feda' demesine rağmen yıllık 2.5 milyon euro aldığı kaydedildi. Kucka da her sene 2 milyon 250 bin euro garanti ücret alıyor. 3 oyuncudan toplam 9 milyon 750 bin euro (59 milyon) kârâ geçilmiş olacak.

ONAZi MÜJDESi

Trabzonsporlu Onazi'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Tedavisi için Amerika'ya giden Nijeryalı orta saha, tedavi programını uygulayıp Trabzon'a dönmüştü. 25 yaşındaki oyuncunun tedavisinin başarılı geçtiği ve Konyaspor mücadelesine yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Karaman görev verirse, Onazi forma giyebilecek.

8 NUMARA DOKUNUŞ

Kaptan Sosa, bu sezon ışıl ışıl... 14 lig maçının tamamında 11'de yer alan Arjantinli yıldız, 1205 dakika sahada kalarak en çok süre alan oyuncu oldu. Toplam 952 pasın 756'sını isabetli kullandı ve ve bu alanda da zirvede bulunuyor. 2 gol ve 3 asist yapan Sosa yüzde 80'nin üzerinde pas trafiğiyle oynuyor. Trabzonspor'da eskiden 8 numaralı formayı giyen ve kaptanlık yapan Karaman, 8 numara olan tangocuyu coşturdu.