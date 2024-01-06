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Spor

Trabzonspor'dan Ada çıkarması! Hedefteki isim: Scott McKenna

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor dümeni İngiltere'ye kırdı. Bordo mavili ekip, Nottingham Forest forması giyen İskoç stoper Scott McKenna için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Akşam6 Ocak 2024 Cumartesi 09:08 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan Ada çıkarması! Hedefteki isim: Scott McKenna
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Savunma rotasyonunda sıkıntılar yaşayan Trabzonspor, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Ada basınından The Athletic'in haberine göre; bordo mavililer, Premier Lig'de Nottingham Forest forması giyen İskoç stoper Scott McKenna'yı istiyor. Haberde; Fırtına'nın, 27 yaşındaki savunmacı için İskoçya Ligi'nden Celtic ve Rangers ile mücadele edeceği ifade edildi. N.Forest ile Premier Lig'in ilk 5 haftasında ortalama 83,4 dakika süre alan McKenna, 6. haftadan itibaren adeta kulübede unutuldu.

Profesyonel kariyeri boyunca yalnızca İskoç takımları olan Aberdeen, Ayr United ve Alloa Athletic'te oynayan savunmacı, ilk kez ülkesi dışında bir ligde forma giymişti. Haberde, yeni bir sayfa açmak isteyen 27'lik stoper için Trabzonspor'un iyi bir seçenek olabileceği vurgulandı

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