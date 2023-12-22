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Spor

Trabzonspor'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması!

Trabzonspor Kulübü, yayınladığı bildiriyle Avrupa Süper Ligi'nin oluşumuna karşı olduklarını açıkladı.

22 Aralık 2023 Cuma 00:19 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması!
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Trabzonspor, Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Trabzonspor AŞ olarak, Avrupa futbolunun gelecekteki refahının ancak kulüplerin UEFA ve FIFA ile güçlü bir ortaklık ve işbirliği içinde Avrupa Kulüpler Birliği aracılığıyla birlikte çalışmasıyla güvence altına alınabileceği yönündeki görüşümüzü yineliyoruz. Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili olarak bugün verdiği ve sözde Süper Lig projesini hiçbir şekilde desteklemeyen karar ışığında odak noktamız bu olacaktır."

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