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Spor

Trabzonspor'dan ayrılan İsmail Köybaşı'nın yeni takımı belli oldu

Trabzonspor ile yollarını ayıran İsmail Köybaşı'nın Göztepe ile anlaştığı ve kısa süre içinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

16 Ağustos 2022 Salı 11:52 - Güncelleme:
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Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, tecrübeli sol bek İsmail Köybaşı için geri sayıma geçti. Göz-Göz'ün her konuda anlaşma sağladığı İsmail, Trabzonspor'la resmen yollarını ayırdı. İsmail'in en kısa sürede İzmir ekibiyle resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Öte yandan Göztepe'nin genç orta saha oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu, Serik Belediyespor'a kiralandı. Yapılan resmi açıklamada, "Oyuncumuz Batuhan Kırdaroğlu'nun sezon sonuna kadar Serik Belediyespor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

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