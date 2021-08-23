Trabzonspor'dan ayrılan Marlon, Polonya yolcusu

23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:21 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:21

Trabzonspor'un geçen sezon Fluminense'den kiraladığı sol bek Marlon, bordo mavili takımda beklenen performansı gösterememiş ve Brezilya temsilcisine geri dönmüştü. Fluminense'de antrenmanlara devam eden ancak takımda düşünülmeyen 24 yaşındaki sol beki, Polonya'nın Legia Varşova kulübü kiralamak istiyor.

Fluminense, 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi olan Brezilyalı sol beki bonservisiyle vermek isterken, Polonya temsilcisi ise futbolcu için sabit bir satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralama teklifi yaptı. Brezilya basınında çıkan haberlere göre; iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Marlon geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 38 maça çıkarken, 1 asist yaptı.