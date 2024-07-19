Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Thomas Meunier'in yeni adresi belli oluyor.

Belçika basınında yer alan habere göre; Lille, Thomas Meunier ile her konuda anlaşmaya vardı.

Fransız ekibinin Belçikalı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun kısa süre icerisinde transferinin resmileşmesi beklendiği aktarıldı.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Şubat ayında Dortmund'dan transfer edilen Belçikalı sağ bek, Trabzonspor formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 19 maça çıktı. Meunier, söz konusu 19 karşılaşmada 1 gol atıp, 7 asist yaparak 8 gole direkt katkı sağladı.