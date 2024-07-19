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Spor

Trabzonspor'dan ayrılmıştı! İşte Thomas Meunier'in yeni adresi

Trabzonspor'dan ayrılan Belçikalı yıldız Thomas Meunier, Fransa Ligue 1 ekibi Lille ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcunun kısa süre içerisinde imzayı atması bekleniyor. İşte detaylar...

19 Temmuz 2024 Cuma 16:00 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan ayrılmıştı! İşte Thomas Meunier'in yeni adresi
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Trabzonspor ile sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılan Thomas Meunier'in yeni adresi belli oluyor.

Belçika basınında yer alan habere göre; Lille, Thomas Meunier ile her konuda anlaşmaya vardı.

Fransız ekibinin Belçikalı oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun kısa süre icerisinde transferinin resmileşmesi beklendiği aktarıldı.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Şubat ayında Dortmund'dan transfer edilen Belçikalı sağ bek, Trabzonspor formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 19 maça çıktı. Meunier, söz konusu 19 karşılaşmada 1 gol atıp, 7 asist yaparak 8 gole direkt katkı sağladı.

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