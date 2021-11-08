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Spor

Trabzonspor'dan Bakasetas ve Hüseyin Türkmen açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Beşiktaş maçında sakatlanan oyuncular Anastasios Bakasetas ve Hüseyin Türkmen'in tedavilerine başlandığı bildirildi.

DHA8 Kasım 2021 Pazartesi 17:25 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 17:25
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Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan Anastasios Bakasetas ile Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüp doktoru Hakan Çelik, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız müsabakada sağ dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Anastasios Bakasetas'ın aynı gün çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun önümüzdeki günlerde çekilecek kontrol MR'ına göre tedavisine devam edilecektir. Aynı müsabakada dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Hüseyin Türkmen'in ise dün çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun birkaç gün içinde çekilecek kontrol MR'ından sonra değerlendirme yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

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