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Spor

Trabzonspor'dan beklenmedik Valentin Rosier hamlesi

Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan beklenmedik bir hamle geldi. Bordo mavili ekip, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Valentin Rosier için harekete geçmeyi planlıyor.

Türkiye30 Aralık 2023 Cumartesi 11:46 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan beklenmedik Valentin Rosier hamlesi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da hedef; Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier....

Danimarkalı sağ beki Jens Stryger Larsen ile yolları ayırmayı planlayan bordo mavililer, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Valentin Rosier'i liste başına aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da transferi için olumlu rapor verdiği Rosier içnin Trabzonspor yönetimi, Beşiktaş ile masaya oturacak. Karadeniz ekibinin Rosier'i ilk etapta sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroda düşündüğü öğrenildi.

LARSEN GİDİCİ

Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba, geçtiğimiz gün yaptığı konuşmada kadro dışı bırakılan oyunculara kapıyı kapatmıştı. Bu yüzden Rosier'in transferinin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Danimarkalı oyuncu Larsen'e gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen Bordo-Mavililer, Mehmet Can'ın yetersiz bulunması sebebiyle sağ bek açığını Rosier ile giderecek. Fransız oyuncunun da Türkiye'de kalmaya sıcak bakacağı ifade edildi.

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