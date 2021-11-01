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  • Trabzonspor'dan Beşiktaş'a gözdağı veren istatistik!
Spor

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a gözdağı veren istatistik!

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak lider Trabzonspor, dış sahada 1 yılı aşkın süredir mağlubiyet yüzü görmedi.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 10:41 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 10:41
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En son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 372 gündür dış sahada kaybetmedi.

Karadeniz ekibi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.

Bordo-mavililer, 1981-1982 ve 1982-1983 sezonlarını kapsayan 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu da bu seride kırmıştı.

Karadeniz ekibi, bu sezon deplasmanda da en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor. Bordo-mavililer, bu sezon 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlikle 27 puanının 16'sını topladı.

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