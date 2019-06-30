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Trabzonspor'dan bir genç transferi daha

Alt yapıdan çıkardığı yıldızların yanı sıra transferde de gelecek vadeden isimlere yönelen ve şu ana kadar 6 genç yıldız adayına imza attıran Trabzonspor'un listesindeki 7. İsim Hüseyin Bulut.

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Bonservisi Borussia Dortmund'da olan 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu için ilk temaslarda olumlu sonuç alınamadı.
 
Dortmund'un Hüseyin'in sözleşmesini uzatmak istediği ve satmaya yanaşmadığı belirtildi.
 
Buna rağmen Hüseyin'den vazgeçmeyen Trabzonspor, daha önce Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Taha Tunç, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile anlaşmıştı.
 
Gençler elmas gibi
 
Öte yandan bordo-mavililerin genç yıldızları için gelen tekliflerin toplam değeri 300 milyon TL'yi buldu. Abdülkadir Ömür'e 19 milyon Euro net, 3 milyon bonus olmak üzere 22 milyon Euro, Yusuf Yazıcı'ya 15 milyon Euro, Uğurcan Çakır'a 10 milyon Euro ve Abdulkadir Parmak'a da 3 milyon Euro'luk teklif geldi. Dört oyuncusuna gelen ve toplamı 300 milyon TL'yi bu teklifler de yönetimin altyapı hamlesine olan kararlılığını iyice artırdı.
 
Onazi'den Karaman'a Türkçe kutlama
 
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman dün 53 yaşına girdi. Karaman'ın doğum günü için de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kutlama yapıldı. Onazi de sosyal medyadan Karaman'ın doğum gününü Türkçe olarak kutlayarak, "Doğum günün kutlu olsun hocam, inşallah şampiyon Trabzon olacak. Bize her yer Trabzon" dedi. Karaman da futbolcusuna teşekkür ederek, "İnşallah" diye cevap verdi?
 
(Sabah)

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