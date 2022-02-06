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Spor

Trabzonspor'dan bir transfer daha: Emrehan Gedikli

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, prensipte anlaşmaya varılan Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen Emrehan Gedikli'yi Trabzon'a getirdi.

AA6 Şubat 2022 Pazar 22:51 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 22:51
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Trabzonspor, transferi için prensipte anlaşmaya vardığı Bayer Leverkusen oyuncusu Emrehan Gedikli'yi Trabzon'a getirdi.

Emrehan Gedikli, Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Herkes biliyor, ben Trabzonluyum. Şimdiki duygularımı anlatamam, çok mutluyum, çokta heyecanlıyım." dedi.

18 yaşındaki forvet, kulüp asbaşkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya teşekkür ederek, "Bana çok güvendiler. Hedefim Trabzonsporla inşallah Avrupa'da ses getirip, ülkemizi temsil etmek. Herkesin ayağına sağlık. Geldiğiniz için teşekkür ederim." diye konuştu.

Genç futbolcuyu havalimanında akrabaları ve taraftarlar karşıladı.

Bordo-mavili takımın, Emrehan Gedikli ile sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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