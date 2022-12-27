Trabzonspor'dan Boluspor'a kiralık transfer

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Trabzonspor altyapısında futbola başlayan ve burada profesyonelliğe geçiş yapan Kınalı, daha sonra 1461 Trabzon, Tuzlaspor ve Altınordu takımlarında kiralık olarak forma giydi. Kınalı, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında Altınordu formasıyla 11 karşılaşmada görev yaptı.

Öte yandan, kulübün profesyonel futbol takımı kadrosunda bulunan Gökhan Karadeniz ve Guy Serge Yameogo'nun sözleşmelerinin ise karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirildi.