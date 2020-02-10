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Spor

Trabzonspor'dan çağrı! 'Oyuna gelmeden...'

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ardından Sörloth'un da benzer durumdan kart görmesi üzerine alarm verildi.

Türkiye10.02.2020  12:06 - Güncelleme: 10.02.2020  12:08

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ardından Sörloth'un da benzer durumdan kart görmesi uyarı sistemini yeniden devreye soktu.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, haklı durumdayken haksız gibi göründüklerini ve bu konularda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak "Ligin son haftalarına giriyoruz ve her maç zor geçiyor. Rakiplerin tahrikleri ve hakemlerin yanlış kararları olacaktır. Ama önemli olan sizin sakin olmanız ve oyuna gelmeden saha içinde kalmanız" ifadesini kullandı.

Nwakaeme de hakemin faulü vermemesinin ardından itirazlardan direkt kırmızı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü.

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