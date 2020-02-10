Trabzonspor'dan çağrı! 'Oyuna gelmeden...'

Türkiye 10.02.2020 12:06 - Güncelleme: 10.02.2020 12:08

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin ardından Sörloth'un da benzer durumdan kart görmesi uyarı sistemini yeniden devreye soktu.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, haklı durumdayken haksız gibi göründüklerini ve bu konularda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak "Ligin son haftalarına giriyoruz ve her maç zor geçiyor. Rakiplerin tahrikleri ve hakemlerin yanlış kararları olacaktır. Ama önemli olan sizin sakin olmanız ve oyuna gelmeden saha içinde kalmanız" ifadesini kullandı.

Nwakaeme de hakemin faulü vermemesinin ardından itirazlardan direkt kırmızı kart görmüş ve cezalı duruma düşmüştü.