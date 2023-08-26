İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2023 Cumartesi / 10 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzonspor'dan çifte harekat

Transfer çalışmalarına teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde devam eden Trabzonspor, Young Boys'un başarılı forveti Jean Pierre Nsame'nin yanı sıra Angers'in Fransız orta sahası Batista Mendy için de girişimlerini sürdürüyor.

Takvim26 Ağustos 2023 Cumartesi 12:53 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan çifte harekat
ABONE OL

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo mavililer Young Boys'un forveti Jean Pierre Nsame ile birlikte Angers'in Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy için girişimlerini sürdürüyor.

Trabzonspor, Nsame'ı kadrosuna katmak için fiyat artırımına gitti. İsviçre kulübü 3.5 milyon euro talep ediyor. Trabzonspor'un bonuslarla birlikte 2 milyon Euro seviyelerine yaklaştığı iddia edildi.

Bordo mavililer, Fransız oyuncu Batista Mendy için de kulübü Angers'nin reddettiği teklifi güncelledi. Fransız basınında yer alan bu iddianın ardından Trabzonsporlu yöneticiler bu transferden vazgeçmediklerini, 23 yaşındaki Gine asıllı Fransız oyuncu için girişimlerin devam ettiğini belirtti.

Fransız basını oyuncunun son yapılan antrenmana katılmadığını ve transferinin gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu yazdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.