Trabzonspor'dan çifte harekat

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo mavililer Young Boys'un forveti Jean Pierre Nsame ile birlikte Angers'in Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy için girişimlerini sürdürüyor.

Trabzonspor, Nsame'ı kadrosuna katmak için fiyat artırımına gitti. İsviçre kulübü 3.5 milyon euro talep ediyor. Trabzonspor'un bonuslarla birlikte 2 milyon Euro seviyelerine yaklaştığı iddia edildi.

Bordo mavililer, Fransız oyuncu Batista Mendy için de kulübü Angers'nin reddettiği teklifi güncelledi. Fransız basınında yer alan bu iddianın ardından Trabzonsporlu yöneticiler bu transferden vazgeçmediklerini, 23 yaşındaki Gine asıllı Fransız oyuncu için girişimlerin devam ettiğini belirtti.

Fransız basını oyuncunun son yapılan antrenmana katılmadığını ve transferinin gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu yazdı.