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Spor

Trabzonspor'dan Denswil açıklaması

Trabzonspor, Konyaspor maçı öncesinde ısınırken sakatlanan defans oyuncusu Stefano Denswil'in durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DHA24 Eylül 2021 Cuma 17:42 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 17:42
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Trabzonspor Kulübü, İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan savunma oyuncusu Stefano Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavililerin Kulüp Doktoru Hakan Çelik, Stefano Denswil'in sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün oynadığımız Konyaspor karşılaşması öncesi sol kasığından sakatlanan Stefano Denswil'in bugün çekilen MR grafisinde, kalça fleksor kasında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Hollandalı oyuncu, Pazartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

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