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Spor

Trabzonspor'dan depremzedelere yardım!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde hissedilen depremde zarar gören vatandaşlar için Trabzonspor takımı üçüncü tırı ve takım otobüsünü afet bölgesine gönderdi.

IHA8 Şubat 2023 Çarşamba 20:49 - Güncelleme:
Trabzonspor'dan depremzedelere yardım!
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Trabzonspor, üçüncü tırını ve takım otobüsünü afet bölgesine gönderdi.

Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasına destek veren Trabzonspor tarafından dün Kahramanmaraş'taki depremzedeler için gönderilen iki tıra ilave olarak bugün de ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır ve takım otobüsü Malatya'ya hareket etti.

İhtiyaç malzemelerinin yetkililere teslim edilmesinin ardından takım otobüsü valilik koordinasyonuyla bu bölgede sevkiyatların yapılması amacıyla kullanılmaya başlanacak.

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