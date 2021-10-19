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Spor

Trabzonspor'dan dev başarı! Liverpool'u geride bıraktı

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor, 21 maçlık yenilmezlik serisi ile Avrupa'nın devlerini de geride bıraktı. Trabzonspor bu serisi ile 18 maçtır kaybetmeyen Liverpool'u geçmeyi de başardı.

Sabah19 Ekim 2021 Salı 09:03 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 09:03
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Mağlup olmama serisini 21 karşılaşmaya çıkaran Trabzonspor, Avrupa'da da adından söz ettiriyor... Avrupa'nın büyük ligleri ve Türkiye Süper Ligi baz alındığında devam eden en uzun yenilmezlik serisi Trabzonspor'un elinde.

Sabah'ın haberine göre bordo-mavililer, 11 galibiyet ve 10 beraberlik ile yoluna devam ederken, Trabzonspor'u Liverpool (18), Napoli (17), Milan (13), Freiburg (8) ve Real Sociedad (8) takip ediyor.

Geçen sezon Trabzonspor'da göreve başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 41 maçlık periyotta 24 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrılarak, başarılı bir grafik ortaya koydu.

Avcı, ligde Trabzon ile 2.3'lük puan ortalaması yakaladı. Karadeniz ekibi, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlikle 71 puan toplayarak dördüncü olmuştu.

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