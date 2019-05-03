Trabzonspor'dan Ekuban açıklaması

Bordo-mavilililer resmi sitelerinden, "Yönetim Kurulumuzca; İngiltere'nin Leeds United FC'den kiralık olarak kadromuzda yer alan ve satın alma hakkı kulübümüzde bulunan profesyonel futbolcu Caleb Ekuban'ın satın alma hakkının kullanılmasına karar verilmiş olup futbolcu ve ilgili kulübe gerekli bildirimler yapılmıştır." duyurusunu yaptı.

Trabzonspor Ekuban'ın bonservisi için 1 milyon Euro ödeyecek.