Trabzonspor'dan Emirhan Topçu hamlesi

Trabzonspor yeni sezonun transfer çalışmalarına Dimitris Kourbelis'i Türkiye'ye getirerek başladı.

Sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen bordo-mavililer hem ilk 11'e hem de yedek kulübesine genç dinamik isimler katmayı hedefliyor. Bu hamlelerden birisi de Çaykur Rizespor'un genç kaptanı Emirhan Topçu.

22 yaşındaki savunmacı için kulübüyle temasa geçen Trabzonspor, bonservis ücreti ve takas önererek bu transferi noktalamayı hedefliyor. Çaykur Rizespor'un yeniden Süper Lig'e yükselmesinde büyük pay sahibi olan Emirhan Topçu, güçlü fiziğiyle de dikkat çekiyor. 1.88 boyundaki genç savunmacı, orjinal mevkiisi sol stoper olsa da sol bek ve ön liberoda da görev yapabiliyor.

Çaykur Rizespor ile 2022-2023 sezonunda ligde 31 maça çıkan Emirhan Topçu, takımına 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı yaptı.

GÖZÜ BALKANLAR'DA

52 gündür bordo-mavili takımın başında bulunan Teknik Direktör Nenad Bjelica, takımla ilgili olarak yönetime geniş bir rapor sunarken, 30 Haziran'da başlayacak kamp dönemine kadar gidecek ve kalacak oyuncuların durumlarının netleşmesini talep etti. Özellikle transferi düşünülen Hırvat futbolcularla ilgili olarak temasları bire bir gerçekleştiren Bjelica; Slovenya, Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ve Sırbistan'daki genç ve yetenekli oyuncular için de temaslarını sürdürüyor.