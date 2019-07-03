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Trabzonspor'dan flaş Adebayor hamlesi!

Dünya yıldızı Mikel Obi’yi alarak transfer bombasını patlatan Trabzonspor, bir başka dünya yıldızı Adebayor’a da senelik 1 milyon euro önerdi.

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Kadrosunu gençlerle takviye eden Trabzonspor, bir yandan da tecrübeli isimleri de kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Dünya yıldızı John Obi Mikel transferini resmen noktalayan Trabzonspor'da yeni gözde bir başka dünya yıldızı Emmanuel Adebayor… Bordo-mavililerin, geçtiğimiz sezon Başakşehir'de forma giyen ve anlaşması biten Adebayor ile ikinci kez masaya oturduğu belirtildi. 35 yaşındaki forvet oyuncusunun ilk görüşmede istediği rakamın yüksek bulunmuştu.
 
BONSERVİS PARASI YOK
 
İkinci görüşmede 1+1 senelik sözleşme teklif yapıldığı ve yıllık ücret konusunda ise en son 1 milyon euro önerildiği belirtiliyor. Togolu santrforun, bordo-mavili takımın teklifini kabul etmesi durumunda imza için Trabzon'a davet edilmesi bekleniyor. Türkiye'yi çok seven ve burada gördüğü ilgiden memnun olan Adebayor'un bordo-mavili yönetimin teklifine olumlu yaklaşması bekleniyor. Futbolcunun bonservis bedelinin ve imza parasının olmaması avantaj.
 
76 MAÇTA 28 GOL ATTI
 
Kariyerinde Arsenal, Tottenham, Real Madrid, Manchester City gibi dev ekiplerde oynayan Adebayor son kulübü Başakşehir'de 76 maçta forma giydi. Fileleri 28 kez sarstı, takım arkadaşlarına 8 asist yaptı.
 
KOMBİNELER KATLANIR
 
Yeni sezon kombineler önce eski hak sahiplerine ardından da genel satışa çıkmıştı. Şu ana kadar 5 bin 600 kombine satıldığı öğrenildi. Bordo-mavili yönetim rakamın daha yukarılara çıkmasını bekliyor. Özellikle Obi transferi sonrası satışların artması bekleniyor. Yönetim 20 bin rakamını hedefliyor.
 
Fotomaç

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