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Spor

Trabzonspor'dan flaş koronavirüs kararı!

Dünyayı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan koronavirüs Tabzonspor'u da hızlı önlemler almaya itti. Bordo-mavililerde yönetim 24 Mart Salı günü gerçekleştirilecek olan takım toplantısında koronavirüs testi yapma kararı aldı.

22 Mart 2020 Pazar 19:23 - Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 19:24
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Şampiyonluğun en büyük adaylarındanTrabzonspor koronavirüs salgınına karşı önlemlerini hızlandırıyor. Bordo mavili yönetim, Salı günü gerçekleşecek takım toplanmasında koronavirüs testi uygulamayı planlıyor.

Türkiye'de yükselen koronavirüs salgını Trabzonspor Kulübü'nü endişelendiriyor. Ahmet Ağaoğlu önderliğindeki bordo mavililer, Salı günü yeniden bir araya gelecek.

TEST YAPILACAK

Trabzonspor yönetimi, 24 Mart 2020 Salı günü gerçekleşecek takım toplantısında koronavirüs testi uygulanması fikrini gündeme aldı. Bordo mavililer, takımı koronavirüs testinden geçirerek gerekli önlemleri bir an önce almak istiyor.

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