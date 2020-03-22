Trabzonspor'dan flaş koronavirüs kararı!

Şampiyonluğun en büyük adaylarındanTrabzonspor koronavirüs salgınına karşı önlemlerini hızlandırıyor. Bordo mavili yönetim, Salı günü gerçekleşecek takım toplanmasında koronavirüs testi uygulamayı planlıyor.
Türkiye'de yükselen koronavirüs salgını Trabzonspor Kulübü'nü endişelendiriyor. Ahmet Ağaoğlu önderliğindeki bordo mavililer, Salı günü yeniden bir araya gelecek.
TEST YAPILACAK
Trabzonspor yönetimi, 24 Mart 2020 Salı günü gerçekleşecek takım toplantısında koronavirüs testi uygulanması fikrini gündeme aldı. Bordo mavililer, takımı koronavirüs testinden geçirerek gerekli önlemleri bir an önce almak istiyor.
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