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Trabzonspor'dan forvete hamle geliyor

Trabzonspor, Alexander Sörloth'un ardından bir golcü ismin daha işini bitiriyor.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, "Lig başlayana kadar 2 forvetin transferini bitirmek istiyoruz" sözlerinin ardından Bordo- Mavililer ilk olarak Alexander Sörloth'u duyurdu. Radardaki diğer golcü belli oldu; Oumar Niasse.
 
2014'te Akhisar forması giydiği dönemde ciddi şekilde görüşülen ancak transferi son anda yatan Niasse, 2016'da tekrar kiralık olarak gündeme gelmişti. Ancak bu kez de kulübü Everton transfere izin vermemişti.
 
Aradan yıllar geçmesine rağmen Fırtına'nın Niasse aşkı bitmedi. Yusuf Yazıcı'yı Lille'e satan Fırtına, Senegalli yıldızı bu kez renklerine bağlamak istiyor.
 
EVERTON GÖNDERECEK
 
Oyuncu cephesiyle temaslar hız kazanırken, ikna çabaları sürüyor. Everton'da yeni sezonda forma şansı bulması çok zor gözüken Niasse, 1 yıl mukavelesinin kaldığı Premier Lig ekibinden ayrılacak.
 
İngilizler'in bonservis konusunda sıkıntı çıkartmayacağı öğrenilirken, Trabzonspor Yönetimi Niasse'yi bitirmek için tüm kozları oynuyor.
 
Everton'da kadroda düşünülmeyen Niasse, Türkiye kariyerinde 34 Süper Lig, 6 da Türkiye Kupası maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda toplam 15 gol atıp, 7 asist yaptı. 2014'te Akhisar'dan Lokomotiv Moskova'ya 5.5 milyon Euro'ya giden Niasse için 2 sene sonra Everton yaklaşık 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
 
(Fanatik)

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