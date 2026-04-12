Spor

Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme

Trabzonspor, Galatasaray'ın Kocaelispor ile berabere kaldığı maçın ardından yaptığı paylaşımda Christ Oualai görseliyle dikkat çekti; mesaj sosyal medyada gönderme olarak yorumlandı.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 22:11
Trabzonspor, Galatasaray'ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Bordo-mavililer, ara transfer döneminde Galatasaray ile adı geçen Christ Oualai'nin fotoğrafını paylaştı ve bu paylaşımına, "Sınırlı sayıda üretilmiştir." yazdı.

Trabzonspor, bu paylaşımına bordo-mavili kalp emojileri de ekledi.

Trabzonspor'un bu paylaşımı, sosyal medyada Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

